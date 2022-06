Alles steht - Verkehrschaos zum Feierabend

Auf den Hauptverkehrswegen im Bregenzer Stadtgebiet und auf der A14 staut sich der Feierabendverkehr am frühen Dienstagabend.

Eine Überlastung der A96 in Deutschland machte am Dienstag eine Blockabfertigung am Pfändertunnel in Fahrtrichtung Deutschland nötig. In der Folge wurde sowohl durch den Pfänder, als auch im Citytunnel eine Blockabfertigung eingerichtet.