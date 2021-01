Alles rund in Fraxern

Sanierung des Kugelwegs endlich abgeschlossen

Fraxern. Ein schweres Erbe war es, dass Bürgermeister Steve Mayr zu übernehmen hatte. Bereits vor fast zehn Jahren noch unter Vorgänger Reinhard Nachbaur wälzte man erste Sanierungspläne der über die intensive Nutzung der vielen Jahren arg in Mitleidenschaft gezogenen Straße. Strebte man zuerst nur eine Erneuerung des Asphaltbelags an, zeigten Untersuchungen und Probebohrungen, dass auch der Unterbau dringenden Sanierungsbedarf hat, konkret ging es um das Kanal – und Stromleitungsnetz, sowie die nötigen Schüttungen auf dem felsigen Gelände. Aus Kostengründen wurde das Projekt so zweigeteilt und erneut verschoben. Der dann geplante Baustart im Jahr 2018 musste schließlich aufgrund einer Falschberechnung seitens des beauftragten Ziviltechnikerbüros erneut auf die lange Bank geschoben werden. Nach dem Wechsel des Büros wurden nicht nur die Fehler behoben, sondern es zeigte sich auch einiges an Einsparungsmöglichkeiten.