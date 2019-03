„Alles Klima“ in der inatura

Die inatura Dornbirn lädt zu einer Vortragsreihe rund um den Klimawandel.

Am Dienstag, 2. April referiert die österreichische Klimaforscherin und Meteorologin Helga Kromp-Kolb zum Thema „Klimawandel: Bedrohung oder Chance?“. Wie tragen unsere tagtäglichen Entscheidungen – was wir essen, wie wir uns bewegen, was wir kaufen, wie wir heizen – zum Klimawandel oder zum Klimaschutz bei? Was können, was müssen wir tun um die Chancen des Klimawandels zu nutzen, die Nachteile aber zu minimieren? Wer muss was tun? In ihrem Vortrag beschreibt Helga Kromp-Kolb den Klimawandel, seine Folgen und den größeren Kontext, in dem der Klimawandel steht. Am 8. Mai kommt Thomas Mölg von der Friedrich-Alexander-University nach Dornbirn und spricht zum Thema „Im Labyrinth des Klimawandels: Atmosphäre, Eis, Ozean, und irgendwo der Mensch“. Der Vortrag illustriert die Fingerabdrücke klimatischer Änderungen, er zeigt aber auch die Suche von Naturwissenschaftlern nach einem Schlüssel zur Problematik: dem Verstehen komplexer Zusammenhänge zwischen den „Bausteinen“ des Klimas.