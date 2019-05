Alles für Jagd, Fischerei und Sport

Traditionen leben, Altes ehren und pflegen, Wissen an die Jugend weitergeben und gerade deshalb innovativ handeln. So lautet das Credo der Keckeis GmbH., die heuer ihr 100-jähriges Firmenjubiläum und den Umzug in das neue Geschäftslokal feiert.

Karl Peter und Edith Keckeis vom gleichnamigen Fachgeschäft für Jagd, Fischerei, Sportwaffen, Sprengstoff und Bekleidung in Bludenz können zu Recht stolz einen Blick ins familieninterne Geschichtsbuch werfen. Denn vor genau 100 Jahren, am 17. Mai 1919, wurde die Firma unter dem Namen Andreas Ganahl, Waffenschmiede, in Bludenz gegründet. „Mein Opa war ein innovativer Mann. Er gründete das Geschäft nach dem 1. Weltkrieg in der Gartenstraße“, schildert Karl Peter Keckeis. In den Anfängen standen die Erzeugung von Jagdwaffen sowie der Vertrieb von Schieß- und Sprengmitteln im Vordergrund. Andreas Ganahl wurde Vater von drei Töchtern. Zwei davon haben das Geschäft weitergeführt.

„Am 1. August 2007 übernahmen meine Frau Edith und ich das Geschäft von meiner Mutter Rosa Keckeis (geb. Ganahl)“, so Karl Peter Keckeis. Das Traditionsgeschäft zog nun unter der Firmenbezeichnung „Keckeis GmbH“ von der Gartenstraße in die Werdenbergerstraße hinauf. „In der Gartenstraße wurde es einfach zu eng. Wir wollten den Kunden ein breiteres Angebot bieten“, erzählt der Geschäftsführer.

Vor sieben Jahren wurde eine Keckeis-Niederlassung in Ferlach gegründet. „Das entstand aus einer Kooperation mit einer alteingesessenen Büchsenmacherei heraus“, schildert Keckeis. Das Büchsenmacherhandwerk wird in Ferlach gelebt – als wichtiger Wirtschaftszweig und als Ausbildungsschwerpunkt an einer eigenen HTL. Geschäftsführer in Ferlach ist Sohn Andreas Keckeis. Der Büchsenmachermeister ist somit in vierter Generation tätig. „Jedes Jagdgewehr aus Ferlach ist ein nach Kundenwunsch maßgefertigtes, hochqualitatives Einzelstück“, schwärmt Karl Peter Keckeis.

Doch auch der neue Standort in Bludenz platzte mittlerweile aus allen Nähten. So fassten Karl Peter und Edith Keckeis den Entschluss, die benachbarten, leer stehenden Räumlichkeiten entsprechend umzubauen und erneut umzuziehen. „Unsere Firma blickt auf 100 Jahre zurück. Das war auch ein Grund, unsere Standortverbundenheit zu Bludenz zu unterstreichen. Gleichzeitig soll es ein positives Signal an die Jugend sein“, fasst Karl Peter Keckeis zusammen.

Umfangreiches Sortiment

„Jetzt haben wir endlich Platz, unsere Waren ansprechend zu präsentieren und können den Kunden auch einen intimen Rahmen für Beratungsgespräche bieten“, schwärmt Chefin und Geschäftsführerin Edith Keckeis. „Auf über 300 Quadratmetern Verkaufsfläche können wir vielfältige Angebote aus den Bereichen Sportfischerei, Fliegenfischerei, Jagd und Schießsport präsentieren.“