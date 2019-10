Alle sieben Minuten ein Wildunfall in Österreich

Auf Österreichs Straßen passiert etwa alle sieben Minuten ein Unfall mit einem Wildtier. 418 Personen wurden im Vorjahr bei derartigen Unfällen verletzt, zwei Oberösterreicher und zwei Niederösterreicher verunglückten tödlich. Insgesamt stieg die Zahl der Wildunfälle mit Personenschaden von 276 Unfällen im Jahr 2017 auf 377 im Jahr 2018.

Das ist ein Anstieg um rund 37 Prozent. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der österreichische Versicherungsverband VVO raten, in Wildwechselzonen besonders achtsam zu sein und die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen. Hinzu kommen zahlreiche weitere Unfälle mit Wildtieren, bei denen zwar keine Personen verletzt, jedoch die Wildtiere zu Schaden kamen und das Unfallauto stark beschädigt wurde. Rund 74.000 Wildtiere - darunter mehr als 12.000 Jungtiere - haben in der Saison 2017/2018 die Kollision mit einem Fahrzeug nicht überlebt.

"Die bei einem Wildunfall wirkenden Kräfte sind enorm: Die Wucht mit der ein Rothirsch bereits bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h auf eine Windschutzscheibe prallt, entspricht in etwa der Masse eines ausgewachsenen Elefanten - fünf Tonnen", erklärte Othmar Thann, Direktor des KFV. "In Zonen, die mit dem Gefahrenzeichen 'Achtung Wildwechsel' markiert sind, sollte das Tempo daher unbedingt reduziert und die Wachsamkeit weiter gesteigert werden." Besonders riskant für einen Wildunfall sind die Dämmerung sowie die Nachtstunden: In der Zeit zwischen 18.00 und 6.00 Uhr ereignen sich besonders viele Wildunfälle.