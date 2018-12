Alle Jahre wieder

Bewohner des Pflegeheims Birkenwiese erlebten einen modischen Ausflug.

Dornbirn. Eine bereits lieb gewordene Tradition an der HTL Dornbirn ist der jährliche Besuch der Bewohner vom Pflegeheim Birkenwiese. Im Rahmen des Tages der offenen Tür der HTL besuchte auch heuer der zweite Jahrgang der Fachschule Chemie im Praxisteil des Gegenstandes „Soziale und personale Kompetenz“ das benachbarte Pflegeheim. Im Anschluss spazierten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 15 Bewohnern des Pflegeheimes in ihren Rollstühlen und Gehhilfen in ihre Schule. Dort wurden sie von Direktor Michael Grünwald zur Generalprobe der Projektschau herzlich begrüßt. Die abwechslungsreiche Show mit den ideenreichen und kreativen Modellen der Abteilung Mode, sowie verschiedenen Darbietungen aus allen Ausbildungszweigen der Schule, begeisterten die Ehrengäste und sorgten für viel Applaus.