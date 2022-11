Alle Jahre wieder – die Einschaltfeier am Schlossplatz!

Am Freitag, dem 18. November 2022, war es wieder soweit! Weihnachtsgefühle in Hohenems wurden bei der traditionellen Einschaltfeier das erste Mal spürbar, als am Schlossplatz die Lichter am Weihnachtsbaum feierlich eingeschaltet wurden.

Musikalisch wurde die Feier durch ein Ensemble der Bürgermusik Hohenems und von DJ Oldboy Randy begleitet. Ebenso bot die Unterkliener Fasnatzunft kulinarische Feinheiten für das leibliche Wohl an und so war es wenig verwunderlich, dass sich wieder viele Weihnachtsfreunde am Schlossplatz einfanden. Mit der Einschaltfeier gingen dieses Jahr aber nicht nur die Lichter am großen Weihnachtsbaum am Schlossplatz an, sondern sie bildete auch den Auftakt zum Zauberwald am Kirchplatz und einer Vielzahl an Adventprogrammpunkten in den Bereichen Familie, Kultur und Handel.