Alle Hotels in Tirol von Schließung betroffen

Nachdem Donnerstagabend bekannt geworden war, dass Tirol seine Wintersaison aufgrund des Coronavirus vorzeitig beenden wird, hat Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) Gäste auf die kommende Saison vertröstet. "Besuchen Sie Tirol später wieder", meinte er bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Der am Samstag stattfindende Urlauberwechsel mit 150.000 Gästen wäre "unverantwortlich", meinte er.

Von dem Saison-Aus sind auch alle Hotels in Tirol betroffen, Ausnahmen gebe es nur für medizinisches Personal sowie im Geschäfts- bzw. Wirtschaftsbereich, sagte er. Die Schließungen erfolgen per Bescheid der Bezirkshauptmannschaft auf Basis des Epidemiegesetzes, erklärte Platter. Er habe sich diese Entscheidung "nicht leicht gemacht". Welchen finanziellen Verlust das Ende der Wintersaison in Zahlen bedeuten wird, konnte der Landeshauptmann noch nicht beantworten.

Die Entwicklung der Ausbreitung des Virus sei in Tirol jedenfalls "dynamisch", berichtete Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) zur aktuellen Lage. Laut einer Berechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) würden sich die Infektionen alle drei Tage in Tirol verdoppeln, beschrieb Tilg den exponentiellen Anstieg. Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl beruhigte aber dahin gehend, dass 80 Prozent der Infektionen in Tirol milde und asymptomatisch verlaufen. Lediglich 20 Prozent benötigen eine "medizinische Intervention". Sie richtete aber einen starken Appell an die junge Bevölkerung: "Sie sind die Gruppe, die wahrscheinlich bei der Weitergabe eine große Rolle spielen". Man solle derzeit also davon absehen zu feiern oder "im Rudel" aufzutauchen.