Alle gemeinsam beim Lesetag an der VS Haselstauden

Die Geschichte „nur wir alle“ wurde vorgelesen, gespielt, geschrieben und gemalt.

Das Buch „nur wir alle“ von Lorenz Pauli stand im Mittelpunkt des Lesetags an der VS Haselstauden. Zuerst lasen die Drittklässler ihren Mitschülern im jeweiligen Cluster die Geschichte vor – und ließen dabei das Ende offen. In verschiedenen Spielen übten die Kinder anschließend im Pausenhof altersgemischt Kommunikation, Akzeptanz, Zusammenhalt und Geschicklichkeit. Dann ging es zurück in die Schule und die Kinder dachten, schrieben oder malten einen Schluss, bevor das Ende der Geschichte zum Schluss des Lesetags gelüftet wurde.