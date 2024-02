Alle Achte: Adele im August mit Konzertmarathon in München

Zu den am Mittwoch bereits angekündigten vier Shows auf dem Gelände der Münchner Messe kommen nun noch einmal vier Zusatztermine am selben Standort: Damit spielt der britische Popstar Adele im Sommer ganze acht Konzerte in der für sie maßgeschneiderten Open-Air-Arena. Neben den bereits bekannten Gigs am 2., 3., 9. und 10. August wurden nun "wegen der phänomenalen Nachfrage" noch der 14., 16., 23. und 24. August in den Tourkalender aufgenommen.

Laut Veranstalter ist es das erste Mal seit 2016, dass Adele auf dem europäischen Festland auftritt. Pro Konzert gibt es Platz für rund 80.000 Fans. Registrierte Fans können ab 7. Februar Tickets erwerben, der allgemeine Vorverkauf startet am 9. Februar.

