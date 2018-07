Alkolenkerin überschlug sich in OÖ mit Auto - Drei Verletzte

Eine betrunkene 21-Jährige hat sich am Sonntag in Steinerkirchen an der Traun im Bezirk Wels-Land bei einem Unfall mit ihrem Wagen überschlagen. Das Auto stürzte anschließend über eine Böschung und blieb dort liegen. Alle drei Insassen wurden laut Polizei verletzt und in das Klinikum Wels gebracht. Die Pkw-Lenkerin hatte 1,26 Promille Alkohol im Blut.

Die Frau war gegen 4.00 Uhr mit ihrem Pkw und zwei männlichen Insassen im Alter von 27 und 17 Jahren aus Steinerkirchen an der Traun in Richtung Bad Wimsbach unterwegs. Nach einer Linkskurve kam das Fahrzeug auf Höhe der Zufahrt zum Schloss Almegg aus unbekannter Ursache ins Schleudern und überschlug sich auf der Fahrbahn. Schließlich stürzte der Pkw über eine Böschung und blieb liegen.