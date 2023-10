Alkolenker ohne Schein wollte Polizeiauto abdrängen

Ein offenbar alkoholisierter Lenker ohne Führerschein hat sich am Samstagabend im Bezirk Bruck an der Leitha eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 35-Jährige am Steuer des Klein-Lkw versuchte, einen Streifenwagen abzudrängen. Schließlich konnte das Fahrzeug angehalten werden. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

Der Klein-Lkw, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs war, war Polizisten auf der B15 in Ebergassing aufgefallen. Das Fahrzeug hielt zunächst an, als ein Streifenwagen neben dem Kfz stehen blieb, setzte der Lenker jedoch seine Tour weiter Richtung Götzendorf und schließlich wieder zurück Richtung Himberg fort. "Während der gesamten Fahrt missachtete er sämtliche mit Blaulicht und Folgetonhorn durchgeführten Anhalteversuche", teilte die Exekutive mit.

Als die Polizei den Klein-Lkw überholen wollte, lenkte der Mann nach links und versuchte, das Auto abzudrängen. Auf einem Schotterweg wurde der Mann durch einen quer zur Fahrbahn gestellten Streifenwagen gestoppt. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Mann war den Angaben zufolge offensichtlich betrunken, einen Alkotest verweigerte er. Wegen Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Gefährdung der körperlichen Sicherheit wird der 35-Jährige nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zudem soll er mehrere Verwaltungsübertretungen begangen haben.