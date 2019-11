Alkolenker kracht in Polizei-Straßensperre in Wien-Favoriten

Ein alkoholisierter 25-Jähriger ist am späten Sonntagabend mit seinem Pkw auf der Neilreichstraße in Wien-Favoriten in ein Polizeiauto gekracht, das die Straße absperren sollte, um den Lenker aufzuhalten. Durch den starken Aufprall wurden drei Beamte verletzt und zwei parkende Autos beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zuvor hatte eine Anruferin die Polizei verständigt, dass auf der Troststraße ein alkoholisierter Lenker - ihr Exfreund - unterwegs sei. Der serbische Staatsbürger hätte sich nach einer Geburtstagsfeier stark alkoholisiert in den Wagen gesetzt und sei losgefahren, warnte die Frau.

Eine Funkstreife, die den Mann stoppen wollte, hängte der Lenker zunächst ab, indem er aufs Gas stieg und davonraste. Den Beamten fiel bei der Verfolgung eine deutlich unsichere Spurhaltung des Fahrers auf, schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Neilreichstraße hielt der Mann an, beschleunigte aber erneut, als die Polizisten aussteigen wollten. Während der Verfolgung fuhr der Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit und missachtete zahlreiche rote Ampeln.

Eine weitere Funkstreife stellte daraufhin ihren Pkw in der Neilreichgasse quer, um eine Straßensperre zu errichten, was den Raser allerdings nicht dazu veranlasste, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Die bei der Kollision verletzten Beamten wurden ins Spital gebracht, sie konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Der 25-Jährige musste schließlich mit Körperkraft aus seinem Auto geholt werden, hieß es von der Polizei. Auch bei seiner Festnahme wehrte sich der Mann noch heftig. Einen Alkotest verweigerte der 25-Jährige.