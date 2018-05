Alkolenker fuhr in Kreuzung: Mann bei Verkehrsunfall getötet

Ein 34-jähriger Slowene ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Sattledt (Bezirk Wels-Land) getötet worden. Ein 31-jähriger Mann fuhr mit seinem Pick-up in die Kreuzung einer Vorrangstraße ein und prallte gegen das Auto des Slowenen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich und blieben in einem angrenzenden Maisfeld auf dem Dach liegen, berichtete die Polizei OÖ.

Der 31-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien. Der Slowene erlitt tödliche Verletzungen und musst von der Feuerwehr aus dem Unfallauto geborgen werden. Der 31-Jährige wurde mit Verletzungen ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Ein Alkotest bei dem Unfalllenker verlief positiv.