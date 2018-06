Alkoholisierter Lenker stürzte in Tirol mit Pkw 20 Meter ab

Ein 27-Jähriger ist am Mittwochabend mit seinem Pkw in Lermoos im Tiroler Außerfern rund 20 Meter abgestürzt. Laut Polizei überschlug sich das Fahrzeug dabei mehrmals. Der Mann wurde von der Bergrettung geborgen und in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv.

Der 27-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr auf einem Forstweg vom sogenannten Grubigstein talwärts gefahren. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte über eine steile Böschung ab. Der Mann konnte selbst die Rettungskette in Gang setzen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.