Alkoholisierter Lenker fuhr 58-jährigen Fußgänger an

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker fuhr in Bregenz einen Fußgänger an, der gerade den Schutzweg überqueren wollte. Der Passant wurde unbestimmten Grades verletzt.

Ein alkoholisierter 30-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Donnerstagabend (19.08.) um 22.10 Uhr in Bregenz auf der Rheinstraße in Richtung Hard. Bei der Kreuzung mit der Schendlingerstraße hielt er sein Fahrzeug auf der Linksabbiegespur an, da die Ampel auf „rot“ stand. Als die Ampel auf „grün“ umschaltete, fuhr der 30-Jährige los, um nach links in die Schendlingerstraße abzubiegen.