Alko-Mopedfahrer ohne Führerschein stürzt ab

Ein alkoholisierter Mopedfahrer ohne Führerschein hatte am Dienstag einen Unfall mit einem nicht-vorgeführten Moped mit gestohlenen Kennzeichen.

Ein alkoholisierter 28-jähriger Moped-Lenker fuhr am Dienstag, um 12.45 Uhr, auf der L2 von Lauterach kommend in Richtung Langen. Auf dem Moped führte er eine 27-jährige Frau mit sich. Auf Höhe Km 8,5 kam der Lenker aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Feld.