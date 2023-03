Alko-Lenker fuhr eigenen Pkw zu Schrott und hinterließ Spur der Verwüstung

Ein stark alkoholisierter Pkw-Lenker hinterließ auf seiner Fahrt von Bludenz nach Nüziders eine regelrechte Spur der Verwüstung.

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der Werdenbergerstraße L190 in Bludenz in Richtung Nüziders, als er plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam und dabei die dortige Steinmauer touchierte. Der junge Mann setzte daraufin seine Fahrt ungeachtet des Schadens fort und fuhr weiterhin in Schlangenlinien in Richtung Nüziders, wobei er fortgesetzt Straßenleiteinrichtungen auf beiden Fahrbahnseiten touchierte.