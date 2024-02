Aliyev als Staatschef Aserbaidschans wiedergewählt

Aserbaidschans Staatschef Ilham Aliyev ist bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in dem Land für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt worden. Das langjährige Staatsoberhaupt kam bei der von der Opposition boykottierten Wahl vom Mittwoch nach offiziellen Angaben auf 92 Prozent der Stimmen. Der Urnengang war rund fünf Monate nach der aserbaidschanischen Militäroffensive in der umstrittenen Kaukasusregion Bergkarabach abgehalten worden.

Aliyev rühmt sich seitdem, sein Land "wiedervereinigt" zu haben. Bei der Wahl am Mittwoch konnten nun erstmals in der Geschichte Aserbaidschans die Menschen auch in 26 Wahllokalen in der Region Bergkarabach abstimmen. Aliyev und seine Ehefrau Mehriban reisten in die Region, um dort ihre Stimmen abzugeben.