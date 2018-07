Alitalia soll laut Regierung in italienischer Hand bleiben

Die krisengeschüttelte Fluglinie Alitalia soll mehrheitlich in italienischer Hand bleiben. Alitalia werde mit einer italienischen Beteiligung von 51 Prozent weiterhin Italiens Fluggesellschaft bleiben, erklärte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli im Interview mit dem TV-Sender "RaiNews24" am Mittwoch. Man suche nun einen Partner, der die Alitalia weiter fliegen lassen kann, hieß es.

Der Minister hob die “außerordentlichen Schäden” hervor, die als effizient bezeichnete Manager der Airline in den vergangenen Jahren zugefügt hätten. “Wir werden Alitalia retten”, betonte Toninelli ohne Namen möglicher Partner zu nennen.

Arbeitsminister Luigi Di Maio betonte, dass Gespräche mit internationalen Playern im Gange seien, um Alitalia eine Zukunft zu sichern. Prioritär sei dabei der Erhalt der Arbeitsplätze, sagte Di Maio in einer Ansprache vor dem Parlament in Rom am Mittwoch.