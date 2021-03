AliExpress verpflichtet sich zu EU-Verbraucherschutz

Der chinesische Online-Marktplatz AliExpress aus dem Hause Alibaba hat sich dazu verpflichtet, seine Geschäftsbedingungen und Praktiken mit EU-Verbraucherrechten in Einklang zu bringen. In Österreich hatte unter anderem der Handelsverband kritisiert, dass der Internetriese gegen Verbraucherschutz- und Wettbewerbsbestimmungen der EU verstößt und gefälschte Produkte liefert. Auch die EU-Kommission und mehrere europäische Verbraucherorganisationen übten Kritik.

Die Zusage von AliExpress, die EU-Verbraucherrechte künftig einzuhalten, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, am Montag laut einer Aussendung. Nun müssten weitere Schritte folgen. Die Abschaffung der 22-Euro-Freigrenze mit 1. Juli werde von den österreichischen Händlern "sehnlichst" erwartet, derzeit würden 97 Prozent aller chinesischen Pakete falsch deklariert nach Europa kommen.