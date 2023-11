"Alice" bei Wien Modern: Wundervolle Reise ins Wunderland

Wie einfach kann ein magischer Theaterabend sein? Man braucht nur geniale Ideen! Diese alte Bühnenweisheit haben am Donnerstagabend im Wiener Odeon Kristine Tornquist und Max Kaufmann als Regisseure von "Alice" unter Beweis gestellt. Das Stück mit Musik von Kurt Schwertsik erlebte als Projekte des sirene Operntheaters und des Serapions Theaters im Rahmen des Wien-Modern-Festivals seine Uraufführung. Es ist die Entführung ins Wunderland mit wundervoll simplen Mitteln.

Die selbst gewählte Bezeichnung als "Revue" für das Stück trifft es mithin ganz gut, wobei "MusikTheater" vielleicht noch präziser wäre. Schließlich stellt sich Schwertsiks Musik gänzlich in den Dienst des Ganzen, spielt sich nicht in den Vordergrund, ohne andererseits nur als Hintergrund zu dienen. Es ist eine intelligente, aber keine intellektuelle Musik, die sich in ihrer Stilpluralität nicht scheut, nostalgische Zitate einzustreuen - was wiederum hervorragend zum viktorianischen "Alice"-Stoff passt.