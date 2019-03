Algeriens Opposition fordert nach Massenprotesten Reformen

Nach neuen Massenprotesten in Algerien hat die Opposition Reformen und ein "Ende der politischen Manöver" gefordert. Präsident Abdelaziz Bouteflika müsse auf die Massenbewegung reagieren und die Anfang der Woche verkündeten Beschlüsse zurücknehmen, forderte die Vorsitzender der algerischen Arbeiterpartei, Louisa Hanoun, bei einer Pressekonferenz am Samstag.

Am Freitag waren die Menschen in Algerien in Massen auf die Straße gegangen. Beobachter und lokale Medien sprachen von mehreren Millionen Demonstranten, die staatliche Nachrichtenagentur APS von Zehntausenden. Erstmals hatten sich auch Sicherheitskräfte unter die Protestierer gemischt und zusammen mit der Bevölkerung demonstriert, wie Videos zeigten. “Solche Demonstrationen hat unser Land seit der Unabhängigkeit nicht mehr gesehen”, sagte Hanoun.