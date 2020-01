Algerien entließ 76 Regierungskritiker aus der Haft

In Algerien sind am Donnerstag 76 Regierungskritiker aus der Haft entlassen worden. Unter den prominenten Freigelassenen war auch der Kriegsveteran Lakhdar Bouregaa, der sechs Monate lang im Gefängnis saß. "Sein Prozess, der heute Morgen beginnen sollte, wurde verschoben, und der Richter hat beschlossen, ihn freizulassen", sagte Bouregaas Anwalt Abdelghani Badi.

Neben ihm seien 75 Mitglieder der Protestbewegung "Hirak" freigelassen worden, berichtete das Staatsfernsehen. Der 86-jährige Bouregaa wurde im Juni in seinem Haus in Algier verhaftet, weil er "eine staatliche Institution beleidigt" haben soll. Zudem soll er "an einem Plan zur Demoralisierung der Armee teilgenommen haben, mit dem Ziel, der Verteidigung der Nation zu schaden".