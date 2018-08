Alexandri-Schwestern in Freier EM-Kür Siebente

Die EM-Bewerbe im Synchronschwimmen im Rahmen der Multisport-EM in Glasgow sind am Dienstag für die 20-jährigen Drillingsschwestern Alexandri mit zwei siebenten Finalplätzen in der Freien Kür zu Ende gegangen. Anna-Maria und Eirini-Marina schafften dies im Duett, Schwester Vasiliki Pagona im Solo. Die beste OSV-Platzierung bei diesen Titelkämpfen war Rang fünf für das Duett in der Technischen Kür.

Hatten sie da überzeugt, freuten sie sich auch über ihr Abschneiden in der Freien Kür. 87,1667 Punkte bedeuteten für sie bei Großereignissen Punkterekord. “Alle Figuren und Elemente waren perfekt”, sagte Anna-Maria. “Eigentlich hätten wir mehr Punkte bekommen müssen. Aber wir sind bei den Nationen nicht ganz vorne gereiht. Diesen Bonus haben wir noch nicht.” Lob gab es von Russlands Cheftrainerin, deren Aktive wie gewohnt reihenweise Gold holten.