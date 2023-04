Alexandre Diops Kunst neben Anatomiemodellen im Josephinum

Es ist ein nicht alltägliches Ausstellungssetting: Das Josephinum zeigt inmitten seiner berühmten Anatomiemodelle aus dem 18. Jahrhundert zeitgenössische Kunst. Im Mittelpunkt dieses körperbetonten Zwiegesprächs steht der in Wien ansässige franko-senegalesische Künstler Alexander Diop, dessen Werke motivisch durchaus von den medizinhistorischen Objekten inspiriert sein könnten. "Anatomie - Alexandre Diop" nennt sich die Schau, die 16 Arbeiten des Künstlers zeigt.

Diop, Jahrgang 1995, studiert derzeit Malerei an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei Daniel Richter und gehört schon jetzt zu den in der Bundeshauptstadt verorteten aufstrebenden Nachwuchskünstlern. Das Rubell Museum in Miami widmet ihm derzeit eine Einzelausstellung, im Vorjahr stellte er gemeinsam mit Kehinde Wiley in Paris aus. Die Albertina hat einige seiner Werke angekauft und kündigt im Rahmen der in der Albertina Modern für Februar 2024 geplanten Ausstellung "The Beauty of Diversity" auch den "internationalen Shootingstar" an.