Alexander Hofer ist neuer ORF-NÖ-Landesdirektor

Im ORF-Landesstudio hat er vor über 30 Jahren seine Laufbahn als Journalist gestartet und dorthin kehrt Alexander Hofer nun zurück. Der ORF-Stiftungsrat hat den 51-jährigen Wiener auf Vorschlag von Generaldirektor Roland Weißmann am Donnerstag mit 34 von 35 Stimmen zum NÖ-Landesdirektor bestellt. Er folgt mit 1. April auf Robert Ziegler, der den Posten nach schweren Vorwürfen aus der Redaktion rund um ÖVP-freundliche Berichterstattung abgegeben hatte.

Hofer bedankte sich im Anschluss an die Abstimmung im Stiftungsrat für das Vertrauen. "Es gibt einiges zu tun. Wir werden dieses Landesstudio gemeinsam weiterentwickeln und ich freue mich darauf, in den nächsten Jahren ein neues Kapitel aufzuschlagen." Er hielt fest, dass jeder Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Berichterstattung gefährlich für das ganze Haus sei und wolle diese künftig erst gar nicht aufkommen lassen. Bestehende Verwerfungen möchte er überwinden. Das Landesstudio NÖ will Hofer nun zu einer "Plattform für die Gesellschaft" machen. Türen sollen geöffnet, Diskussionen abseits der digitalen Welt angeregt und das Land bestmöglich abgebildet werden, kündigte er an.