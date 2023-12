Hämmerle triumphierte in Cervinia

Alessandro Hämmerle siegt bei Cross-Weltcup in Cervinia

Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat am Samstag seinen 16. Sieg im Snowboard-Cross-Weltcup eingefahren. Der Vorarlberger setzte sich im Finale in Cervinia nach Fotofinish-Entscheidung gegen den Australier Adam Lambert durch. In dem italienischen Ort hatte der 30-Jährige vor genau einem Jahr auch seinen bisher letzten Weltcup-Triumph geholt, danach folgte eine schwierige Zeit mit einigen Verletzungen.

Nun ist Hämmerle aber wieder zurück an der Spitze. "Es war extrem eng. Zum Glück bin ich ohne Sturz runtergekommen", meinte der Vizeweltmeister von 2021 in einer ersten Reaktion. Seine Landsleute Andreas Kroh, David Pickl, Jakob Dusek und Julian Lüftner scheiterten bereits im Viertelfinale. Bei den Frauen wurde Pia Zerkhold im kleinen Finale Dritte und damit Gesamt-Neunte.