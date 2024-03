Alcaraz und Sinner in Indian Wells im Viertelfinale

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner stehen beim ATP-1000-Tennisturnier in Indian Wells im Viertelfinale und sind dort nach dem Ausscheiden des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic die Favoriten. Alcaraz hatte am Dienstag gegen den Ungarn Fabian Marozsan wenig Mühe und gewann 6:3,6:3, auf den Spanier wartet nun der Deutsche Alexander Zverev. Sinner besiegte Ben Shelton aus den USA mit 7:6(4),6:1 und trifft nun auf den Tschechen Jiri Lehecka.

"Ich war nervös vor der Partie", gestand Alcaraz, der im Vorjahr in Rom gegen Marozsan verloren hatte. Doch diesmal ließ die Nummer zwei der Welt dem Magyaren, der in Runde eins Jurij Rodionov eliminiert hatte, keine Chance. "Ich bin sehr glücklich über die Art und Weise, wie ich gespielt habe", meinte der Spanier über seinen 50. Sieg bei einem ATP-1000-Turnier erfreut. Nun wartet Olympiasieger Zverev, der den Australier Alex de Minaur mit 5:7,6:2,6:3 bezwang.

Australian-Open-Champion Sinner feierte unterdessen seinen 18. Sieg in Serie. "Es gab einige schwierige Momente speziell im ersten Satz. Ich bin froh, dass ich den gewonnen habe", meinte der Italiener nach seinem Erfolg gegen den an 16 gereihten Shelton. Nächste Hürde ist Lehecka, der in Indian Wells nach dem Russen Andrej Rublew auch den Griechen Stefanos Tsitsipas aus dem Bewerb warf.