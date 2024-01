Alcaraz, Medwedew und Zverev im Melbourne-Viertelfinale

Carlos Alcaraz hat bei den Tennis-Australian-Open erstmals den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der spanische Weltranglistenzweite setzte sich am Montag gegen den Serbien Miomir Kecmanovic mit 6:4,6:4,6:0 durch und bekommt es nun mit Alexander Zverev zu tun. Der Deutsche musste über fünf Sätze und das Champions-Tiebreak gehen, bis sein Sieg gegen den Briten Cameron Norrie nach mehr als vier Stunden feststand. Ebenfalls den Aufstieg fixierte der Russe Daniil Medwedew.

Dem 20-jährigen Alcaraz reichte in der Rod Laver Arena in den ersten beiden Sätzen jeweils ein Break, um sich durchzusetzen. Im dritten Durchgang folgte eine Machtdemonstration des Rechtshänders, der das Spiel schon nach 1:49 Stunden für sich entscheiden konnte. Alcaraz hatte also deutlich weniger Mühe als im zuvor einzigen direkten Duell der beiden Akteure im Miami-Viertelfinale 2022, das er erst im Tiebreak des dritten Satzes gewinnen konnte.