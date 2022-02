Alcaraz holt in Rio de Janeiro zweiten ATP-Karrieretitel

Der Spanier Carlos Alcaraz hat seinen zweiten Titel auf der Tennis-ATP-Tour gewonnen. Der erst 18-Jährige behielt am Sonntagabend im Endspiel des ATP-500-Events von Rio de Janeiro als Nummer sieben gesetzt gegen den auf Position drei eingestuften Argentinier Diego Schwartzman mit 6:4,6:2 die Oberhand. Laut der Deutschen Presseagentur (dpa) ist Alcaraz damit der bisher jüngste Sieger eines ATP-500-Turniers.

Seinen Premierentitel hatte der Weltranglisten-29. im vergangenen Jahr in Umag geholt, am Montag wird er sich im Ranking auf Position 20 verbessern. Über den dritten Titelgewinn seiner Karriere durfte sich Cameron Norrie in Delray Beach freuen. Der topgesetzte Brite gewann das Finale gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka hauchdünn 7:6(1),7:6(4) und wird ab Montag die Nummer zwölf der Welt sein.