Alcaraz gibt in Paris eine Woche vor dem Masters auf

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz hat am Freitag beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Viertelfinale aufgeben müssen. Der 19-jährige Spanier lag gegen den gleichaltrigen Dänen Holger Rune 3:6,6:6 und 1:3 im Tiebreak im Rückstand, als er wegen einer mutmaßlichen Bauchmuskelverletzung das Handtuch warf.

Der Zeitpunkt ist für ihn unglücklich. Am Sonntag in einer Woche beginnen in Turin die ATP Finals, für die sich der Aufsteiger des Jahres erstmals qualifiziert hat. Danach ist er auch noch beim Davis-Cup-Finalturnier in Spanien vorgesehen.