Alcacer-Double bei Spaniens 4:1 in Wales

Paco Alcacer, aktuell bester Torschütze der deutschen Fußball-Bundesliga, ist auch im Spanien-Trikot nicht zu stoppen. Beim souveränen 4:1-(3:0) im Test gegen Wales traf der 25-Jährige in Cardiff im Doppelpack (8., 29.). Außerdem netzten Abwehrchef Sergio Ramos (19.) und Marc Bartra (74.) ein. Das Tor für Wales erzielte Sam Vokes (89.). Frankreich mühte sich gegen Island zu einem 2:2 (0:1).

Weltmeister Frankreich patzte hingegen vor dem Nations-League-Topspiel gegen Deutschland am Dienstag. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps kam daheim in Guingamp gegen Außenseiter Island nur zu einem 2:2 (0:1) und wendete dabei gerade noch die erste Niederlage seit dem WM-Triumph von Moskau ab. Birkir Bjarnason (30.) und Kari Arnason (58.) hatten Island schon 2:0 in Führung gebracht. Ein Eigentor von Holmar Eyjolfsson (86.) und der eingewechselte Kylian Mbappe (90.) bescherten Frankreich aber noch ein Remis. Deschamps schonte allerdings vor dem Deutschland-Spiel einige seiner Stars. So standen Mbappe, Blaise Matuidi und N’Golo Kante nicht in der Startelf.