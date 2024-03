Albertina zeigt Roy Lichtenstein zum 100. Geburtstag

Im Oktober 2023 wäre Roy Lichtenstein, neben Andy Warhol vermutlich der bekannteste Vertreter der Pop-Art, 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass zeigt die Albertina ab Freitag (8. März) eine umfassende Retrospektive. Die Arbeiten des Amerikaners seien "sehr beliebt, weit verbreitet, aber nicht immer verstanden", sagte Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor des Hauses, bei einem Pressetermin am Dienstag. "Roy war der Kunst sehr verbunden", meinte seine Witwe Dorothy.

"Er ist mit einer wachsenden Liebe zur Kunst groß geworden", erinnerte sich Dorothy Lichtenstein, zur Ausstellung nach Österreich gekommen, an ihren 1997 verstorbenen Ehemann. "Er hat viel Zeit in Museen verbracht." Als größten Einfluss auf ihn nannte sie Pablo Picasso. In den 60er-Jahren, in der Hochblüte des abstrakten Expressionismus, kehrte Roy Lichtenstein zu einer gegenständlichen, selbstreflexiven Kunst zurück "und reißt mit viel Ironie die Grenzen zwischen hoher Kunst und Alltagskultur nieder", wie Schröder erklärte. Spät, mit 39 Jahren, wurde er über Nacht zum Star. Der Durchbruch gelang 1961 mit "Look Mickey", einem Comicbild in eine monumentale Form eines Historienbildes gegossen - und in der Schau zu sehen.