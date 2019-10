Albertina-Sammlungspräsentation bei Moskauer Biennale

Mit der Uraufführung einer Moskau gewidmeten Komposition von Hermann Nitsch hat am Dienstagabend die 8. Moskauer Biennale für zeitgenössische Kunst eröffnet. Österreich spielt mit der Albertina als wichtigstem Leihgeber eine zentrale Rolle dieser Schau, die mit lediglich 34 beteiligten Positionen eher wie eine um lokale Kunst erweiterte Sammlungspräsentation des Wiener Museums anmutet.

"Das ist die beste Biennale, die ich jemals gesehen habe", frohlockte der Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder in seiner Eröffnungsrede. Er begründete seinen Eindruck mit einer überschaubaren Anzahl an Kunstwerken, die im Unterschied zu konventionellen Biennalen die Wahrnehmung einzelner Arbeiten erlaube. Besonders lobte Schröder den Ausstellungsgestalter Sergej Tschoban. Der in Berlin tätige Architekt hat in einem überdimensionalen Ausstellungssaal sehr gekonnt kleinere Bauwerke installiert, die einen Großteil der gezeigten Kunstwerke beherbergen.