Albertina Klosterneuburg in der Zielgeraden

Rund drei Wochen vor Eröffnung der Albertina Klosterneuburg am 9. April bat Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder zum Rundgang durch das ehemalige Essl Museum. Noch sind sowohl innen als auch außen letzte Arbeiten im Gang, doch in den Räumlichkeiten bietet sich bereits ein instruktiver Eindruck der kommenden opulenten Präsentation von Kunstwerken nach 1945.

Gleich im ersten Raum des rechten Obergeschosses werden die Besucher von großformatigen Warhol-Gemälden empfangen. Die Sammlung der Albertina an Gegenwartskunst umfasst ca. 65.000 Kunstwerke. "In der Albertina Klosterneuburg zeigen wir dieselbe hohe Qualität, die wir in der Albertina und in der Albertina Modern präsentieren. Also man braucht nicht befürchten, dass hier Ausschussware zu sehen sein wird, sondern das Gegenteil wird der Fall sein", betont Schröder. "Ich könnte jetzt zehn Ausstellungen in derselben Größe wie hier zeigen, auf 3.000 Quadratmetern, und es würde sich nicht ein einziges Werk wiederholen."