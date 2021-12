Albertina feiert mit Martin Noël das Ende des Lockdowns

Er habe die Arbeiten dieses Künstlers selbst erst vor drei Jahren kennengelernt, gestand Klaus Albrecht Schröder. Umso eindringlicher lud der Albertina-Generaldirektor am Freitag dazu ein, Martin Noël dank der ab Sonntag gezeigten Retrospektive zu entdecken. Denn immerhin habe dieser - 2010 erst 54-jährig verstorben - "den Holzschnitt und die Druckgrafik in die Kunst des 21. Jahrhunderts gerettet", meinte Schröder, der die 65 Werke umfassende Schau auch kuratiert hat.

Die Albertina feiert am Sonntag eigentlich mit zwei neuen Ausstellungen ihre Wiederöffnung nach dem dreiwöchigen Lockdown. Doch während man bei der neu zusammengestellten Auswahl hauseigener Sammlungsbestände nach 1945 unter dem Titel "Andy Warhol bis Cecily Brown" (bis 20. Februar 2022) auf rund 40 Exponate altbekannter Kunstgrößen - von eben Warhol und Brown über Roy Lichtenstein bis zu Mel Ramos - trifft, lässt sich mit der ersten Noël-Retrospektive in Österreich tatsächlich Neuland betreten.

Noël, 1956 in Berlin geboren, sei eigentlich ein Konzeptkünstler, erklärte der Albertina-Chef in einem Pressegespräch - denn: "Nichts wird erfunden. Alles wird gefunden." Wichtiges gestalterische Element seines abstrakten Oeuvres ist die Linie. "Er war obsessiv von der Linie begeistert. Und er ist überall über sie gestolpert", verwies Schröder auf die unterschiedlichsten Inspirationsquellen des Künstlers - sei es die Kunstgeschichte oder der Riss im Asphalt.

Von Letzterem zeugt etwa die umfangreiche New-York-Serie ("New York Drawing Objects"), die den Besucherinnen und Besuchern der im Untergeschoß angesiedelten Ausstellung gleich am Anfang ins Auge fällt. 16 graue Tafeln, die alle ein zartes Gespinst aus weißen Linien durchzieht, sind hier rasterartig gehängt. Sie entstanden Ende der 1990er-Jahre. Noël war zu dieser Zeit im Big Apple und fand Jahre nach dem ersten Terroranschlag im World Trade Center, bei dem 1993 in der Tiefgarage des Nordturms eine Bombe explodiert war, nach wie vor ein Netz aus Rissen im Bodenbelag des Platzes. Tagelang pauste er diese letzten Spuren des schrecklichen Ereignisses ab, schnitt die Linienverläufe danach in graues Linoleum und füllte die Vertiefungen anschließend weiß aus.