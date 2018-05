Albanien will sich auf mehr Flüchtlingsankünfte vorbereiten

Der albanische Ministerpräsident Edi Rama sieht die Anzahl der ankommenden Flüchtlinge in Albanien steigen. Im Jänner seien 162 illegale Flüchtlinge gekommen, im Mai seien es 2.311 gewesen, sagte Rama am Mittwoch nach einem Arbeitsgespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), bei dem die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Herausforderungen der Migration besprochen wurde.

Der Bundeskanzler bekräftigte auch seine Haltung bezüglich der Annäherung der Westbalkanstaaten an die EU. “Wir unterstützen alle Staaten des Westbalkans inklusive Albaniens bei der Annäherung an Europa und sind froh, dass die notwendigen Reformen in den Westbalkanstaaten Schritt für Schritt vorangetrieben werden.” Im Integrationsprozess sieht Kurz den “Reformmotor” für den Westbalkan. “Das ist auch der Kitt zwischen den Staaten in einer Region, in der es ja nach wie vor leicht Spannungen aufgrund von verschiedenen Religionen oder Ethnien geben könnte”, sagte Kurz. Stabilität am Balkan bedeute auch “ein Mehr an Sicherheit und Stabilität in Ländern wie Österreich”.