Alarmfahndung nach Bankraub im Bezirk Bregenz

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag eine Bank in Lochau (Bez. Bregenz) überfallen. Der vermummte Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine großräumige Alarmfahndung nach dem Mann läuft, teilte die Polizei mit gegen 16.00 Uhr mit. Der Täter hatte gegen 14.50 Uhr die Bankfiliale betreten und die Angestellte zur Herausgabe eines Bargeldbetrags in vorerst unbekannter Höhe gezwungen. Bewaffnet war der Unbekannte dabei mit einer Faustfeuerwaffe.

Der Täter wird als junger, 1,85 Meter großer Mann beschrieben. Er trug eine graue Hose und eine schwarze Jacke, zudem eine schwarze Schildkappe und war im unteren Gesichtsbereich vermummt. Laut Polizei dürfte der Mann ausländischer Herkunft sein.