Bangen um Alaba: Wohl schwere Knieverletzung bei ÖFB-Kapitän

Hiobsbotschaft für Real Madrid und die österreichische Fußball-Nationalmannschaft: David Alaba hat sich am Sonntag, genau sechs Monate vor dem ersten EURO-2024-Spiel der ÖFB-Auswahl gegen Frankreich, wohl eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der Teamkapitän blieb bei Real Madrids 4:1-Heimsieg gegen Villarreal in der 32. Minute bei einem Zweikampf mit Gerard Moreno unglücklich im Rasen hängen und verdrehte sich dabei das linke Knie.

Danach wurde er von zwei Betreuern vom Platz gebracht, ohne das Bein belasten zu können. Sollte sich die Verletzung als Kreuzbandriss herausstellen, wäre die Clubsaison für den Wiener wohl vorbei und auch die EURO 2024 in Gefahr. Laut ersten spanischen Medienberichten sieht es für Alaba "nicht gut" aus, eine MRI am Montag soll Klarheit bringen. Der 31-Jährige gilt im ÖFB-Team auch abseits des Platzes als absolute Schlüsselfigur, sein Ausfall für die EM wäre ein schwerer Schlag für die Mannschaft von Ralf Rangnick.

Gegen Villarreal konnte Real die lange Ausfallsliste noch gut verkraften. Jude Bellingham (25.), Rodrygo (37.), Brahim Diaz (64.) und Luka Modric (68.) trugen sich in die Schützenliste ein, Villarreals Ehrentreffer ging auf das Konto von Jose Luis Morales (54.). Die Madrilenen übernahmen in LaLiga zumindest vorübergehend Rang eins, das Überraschungsteam Girona würde aber am Montag mit einem Heimsieg über Alaves wieder um zwei Punkte am Rekordmeister vorbeiziehen.