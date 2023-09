Al-Nassr-Stürmer Ronaldo erzielt 850. Karriere-Treffer

Cristiano Ronaldo hat am Samstag beim 5:1-Sieg von Al-Nassr bei Al-Hazm in der saudischen Fußball-Liga das 850. Tor seiner Profi-Laufbahn bejubelt. Der Portugiese erzielte sein sechstes Tor in den jüngsten drei Spielen und steuerte zwei Assists bei, während Al-Nassr den dritten Sieg in Folge einfuhr. Auch Sadio Mane trug sich in die Torschützenliste ein.

"850 Karriere-Tore und es geht weiter!", schrieb der 38-jährige Ronaldo in den sozialen Medien. Ob der Stürmer tatsächlich so viele Tore erzielt hat, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Laut dem Weltverband FIFA ist er jedenfalls der erfolgreichste Torschütze der Fußball-Geschichte.

Ronaldo ist in dieser Saison mit sechs Toren der beste Torschütze der Saudi Pro League. Er hat damit einen Treffer mehr erzielt als der ehemalige Liverpool- und Salzburg-Profi Mane.