Al Ain nach Elferkrimi gegen River Plate im Club-WM-Finale

Al Ain steht völlig überraschend im Finale der Fußball-Club-WM. Der Gastgeber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) setzte sich am Dienstag im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Südamerikas Vertreter River Plate durch. Die 120 Minuten hatten mit 2:2 geendet. Den entscheidenden letzten Elfmeter verschoss der argentinische Nationalspieler Enzo Perez.

Schon in der regulären Spielzeit hätten die Argentinier das Spiel entscheiden können, Gonzalo Martinez setzte aber einen Elfmeter an die Latte (69.). Der Schwede Marcus Berg hatte Al Ain mit einem Kopfball früh in Führung gebracht (3.). Ein Doppelschlag des Kolumbianers Rafael Santos Borre (11., 16.) drehte die Partie, ehe dem Brasilianer Caio der Ausgleich gelang (51.). Im Elferschießen verwerteten alle neun Schützen, ehe Perez mit einem zu lässigen Versuch an Al-Ain-Torhüter Khalid Eisa scheiterte.