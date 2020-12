Aktuelles von der Bibliothek und Ludothek

Ab dem 4. Jänner wird ein Lieferservice angeboten.

Leider müssen wir die Bibliothek während des 3. Lockdowns bis voraussichtlich 17.01.2021 schließen. Am Mittwoch, 23. Dezember ist die Bibliothek noch von 8.00 – 12.00 und von 17.30 – 20.00 Uhr geöffnet . Für heuer ist dies die letzte Gelegenheit, sich mit Lesestoff, Spielematerial und anderen Medien einzudecken.

Ab dem 18. Jänner können wir unsere Türen hoffentlich wieder öffnen. Bei Bibliotheksbesuchen gelten dann die bereits bekannten Hygienevorschriften und wir bitten alle, die Hände zu desinfizieren, den Mund-Nasen-Schutz nicht zu vergessen und auf genügend Abstand in den Räumlichkeiten zu achten. Es dürfen maximal 10 Personen gleichzeitig in der Bibliothek sein, was wir mit der Ausgabe von speziellen Lesezeichen sicherstellen werden.