Aktuelle KV-Abschlüsse deutlich über Inflation von 5,6 %

Die Lohnabschlüsse lagen zuletzt deutlich über der aktuellen Inflation (Dezember 2023: 5,6 Prozent) und auch über oder auf dem Niveau der Jahresinflation 2023 von 7,8 Prozent. In der Spiritus- und Hefeindustrie wurde im Schnitt auf Höhe der Jahresteuerung abgeschlossen, für die untersten Lohngruppen gibt es um 9,15 Prozent mehr. Der Brutto-Mindestlohn liegt bei 2.289,83 Euro. Die Konditoren in Oberösterreich bekommen um 7,92 bis 8,07 Prozent mehr (Mindestlohn 1.740 Euro).

Die Raiffeisenlagerhäuser in der Steiermark zahlen um 6 Prozent plus einem Fixbetrag von 54 Euro mehr, das ergibt im Durchschnitt 8,74 Prozent, so der Gewerkschaftsbund ÖGB in seinem KV-Newsletter. Die Lagerhäuser in Salzburg erhöhen um 7,43 Prozent plus 54 Euro. In der Tabakwarenindustrie steigen die kollektivvertraglichen Gehälter um 8,3 Prozent. Für die Beschäftigten in Kühlhäusern steigt die Entlohnung um 7,95 Prozent, der Mindestlohn beträgt künftig 2.317,22 Euro.