Aktuelle Krisen prägen 46. Solothurner Literaturtage

Die aktuellen Krisen-Themen prägen die 46. Solothurner Literaturtage (10.-12.05.). Daneben soll auch gefeiert werden, etwa an den Preisverleihungen. Das geht aus dem Programm hervor, das die Verantwortlichen am Dienstag veröffentlicht haben.

Angst, Künstliche Intelligenz (KI), Klimakrise, Krieg, Migration, Traumata, Verunsicherung, dystopische Blicke in die Zukunft - diese düsteren Themen prägen den gesellschaftlichen Alltag. Und sie sind in der Literatur angekommen, in jenen Büchern, die von Mai 2023 bis Mai 2024 neu erschienen sind und die nun im Zentrum der 46. Ausgabe der Werkschau stehen. 74 schweizerische und internationale Autorinnen und Autoren haben die Verantwortlichen eingeladen.