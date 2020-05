Aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung

Nur sauber getrennte Abfälle sind auch gut verwertbar! Diese allgemeine Regel gilt auch für den Grünabfall. Bitte bei der Abgabe den sauberen Rasenschnitt und die sonstigen Grünabfälle jeweils getrennt in die gekennzeichneten Boxen ablegen.

Bitte zudem auf eine saubere Trennung achten, da nur sortenreiner Rasenschnitt in der Biogasanlage verwertet werden kann. Für überständiges Gras (z. B. Blumenwiesen) ist die Biogasanlage ungeeignet. Wir bemühen uns derzeit um eine weitere Verwertungsmöglichkeit und informieren demnächst detaillierter darüber.

Da sowohl der Rasenschnitt als auch der sonstige Grünabfall auf den Plätzen in Altach weiterverarbeitet wird, bitten wir größere Mengen an Grünschnitt direkt zum Grünabfallplatz Altach und sortenreinen Rasenschnitt zur Biogasanlage Marte, Siedlungshof 1, in Altach zu bringen.