Aktivsommer 2023

Sechs Wochen Aktivsommer, 44 Workshops und Ausflüge, über 580 Teilnehmer – ein voller Erfolg!

In der letzten Aktivsommerwoche gab es noch ein vielfältiges Programm. Neben den OJAH-Angeboten fanden zum dritten Mal die Naturerlebnistage statt. Auch bei „Spiel-Satz-Sieg – Tennis!“ konnten 17 Teilnehmer die ganze Woche bei Sonnenschein auf dem Tennisplatz trainieren. Bei „Wir gehen die Wände hoch!“ übten 16 Kinder beim Klettern und Bouldern. Und als vorletzte Abendveranstaltung wurden in der Bücherei mutige Astronauten gesucht. Den Abschluss machte das Kindercafé, das auch unter dem Schuljahr einmal monatlich im Jugendhaus „s‘Kästle“ stattfindet.

Besonders gefragt waren Angebote für Kinder ab vier Jahren. Zum Beispiel fanden fünf „Vormittage im Pferdestall“ des Reitclubs Rheinhof Hohenems statt. Auch die Abenteuer am Bach wurden dreimal durchgeführt, aufgrund des schlechten Wetters jedoch vor allem im Kindergarten St.-Anton-Straße. Das Angebot für die Kleinen wird für 2024 noch ausgebaut.

Eines der Highlights war wieder die Kreativwerkstatt, diesmal mit der „geheimnisvollen Kiste“. Carina Mathis hat sich in den letzten zehn Jahren viele Themen und Kunstprojekte einfallen lassen und in diesem Jahr zum bereits zweiten Mal die Aktivsommerpostkarte „Sommerpost“ gestaltet. Auch die Schüler der VHS-Sommerschule haben mittels der Sommerpostkarte Grüße an ihre Familien geschrieben.