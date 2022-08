Aktivsommer 2022

Der Kurs „Ein Vormittag im Pferdestall“ fand auf dem Gelände des Rheinhofs in Hohenems statt und stieß auf großes Interesse. Ebenso wie die Angebote „Abenteuer am Bach“ die „Naturwerkstatt: Kräuter“ und die Kurse in der Apotheke Kaulfus.

Zunächst startete der Vormittag im Rheinhof mit einem Rundgang durch den Bauernhof. Dabei erklärten die Pferdemeisterin Renata und ihr Team den Kindern, was es auf einem Bauernhof so alles gibt und was da gemacht wird. Im Anschluss wurde der Pferdestall selbst begutachtet, und wenn es was zu tun gab, durften die Kinder gleich kräftig mit anpacken. Man glaubt es kaum, aber das „Pferdeboxen sauber machen“ gehörte zu den Lieblingsbeschäftigungen der Kinder. Danach durften sie mit Wilma und Bibbidi-Bobbidi-Boo reiten.

Abenteuer am Bach

Zwei Vormittage lang hieß es für jeweils acht Kinder vier Stunden Aufenthalt am Finsternaubach in der Ledi. Es wurden Zauberstäbe gemalt, Steine bemalt, Wanderstöcke gestaltet, Staudämme gebaut und vieles mehr. In der Pause grillten die Kinder ihre mitgebrachten Leckereien. Natürlich wurde auch die Umgebung genauestens unter die Lupe genommen und die Kinder liefen barfuß den Bach hinauf.

Apotheke

Mit den Kursen „Misce fiat ungentum“, „Gut gerührt ist halb Gel“ und „Pflege deinen Körper“ bot auch die Apotheke Kaulfus heuer erneut ein breites Angebot an Kursen an. Paul und Andre haben dabei den Kindern ihr Wissen weitergegeben und ihnen erklärt, wie man Salben, Gel, Badeperlen und Massageöl selber herstellt. Erstmalig in diesem Jahr wurde das heiße, schwüle Wetter zum kleinen Problem beim „Badeperlen herstellen“, da die Inhaltsstoffe dadurch viel zu schnell reagierten und so das Herstellen deutlich anspruchsvoller machten.

Naturwerkstatt: Kräuter