Aktivsommer 2022

In der vergangenen Woche hieß es für 18 Kinder „Willkommen in der Kreativwerkstatt – Der fliegende Teppich“.

So vielseitig wie das Wetter in den vergangenen Tagen war, war auch das Programm, welches von Carina Mathis geleitet wurde. Neben lustigen Geschichten und Spielen rund um das Thema „fliegender Teppich“ wurden verschiedene Techniken zum Färben und Gestalten von Stoffen ausprobiert. Daraus entstanden in der Werkstatt viele bunte und fantasievolle Tipis. Beim Abschlussfest kamen diese zum Einsatz. Am Freitagnachmittag wurden viele Gäste begrüßt, die sich schon auf die Ergebnisse der Kreativwoche freuten. Laut Carina Mathis waren die Kinder in dieser Woche mit viel Eifer, tollen Ideen und Freude dabei – spannend, bunt und fantasievoll.