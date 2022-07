Aktivsommer 2022

Spannende Naturerlebnistage fanden von Montag, dem 18. bis Mittwoch, dem 20. Juli 2022, im Rahmen des Aktivsommers in Hohenems statt.

Am Montag wurde gemeinsam mit dem Bus Richtung „Schollaschopf“ gefahren. Die Freude und auch die Spannung waren in den Kinderaugen gut sichtbar. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde am Zielort wurde der Lebensraum begutachtet und geschaut, was es alles zu entdecken gibt. Mit Lupen ging es auf die Suche nach der „Fleischfressenden Pflanze“, dem Sonnentau.

Die Kinder haben gelernt, wie Moore entstehen und was sie zu einem ganz besonderen Lebensraum macht. Viele seltene Tier- und Pflanzenarten haben dort ihre Heimat. Das Moor dient dem Hochwasserschutz. Das Gelernte wurde auch gleich umgesetzt und gemeinsam ein Moor mit den einzelnen Entwicklungsstadien gebaut: Vom Gletscher bis zum Hochmoor.

Spannend ist auch, dass die Moorameise, die nur im Moor zu finden ist, dem Sonnentau die Beute stehlen kann. Zum Schluss gab es noch ein Moor-Quiz.

Im heißen Sommerwald

In diesen heißen Sommertagen kannten die Kinder keine Scheu vor Steigungen, denn sie hatten ein Ziel vor Augen: Den Wald in der Hirschreute. Auf dem Weg dorthin blieben sie an jeder Abkühlung stehen, die möglich war: An Brunnen, an einer Wassertrete und an einem Wildbach. Dort kühlten sie sich ab, kletterten sogar einen Wildbach und später an einem Seil einen steilen Wald hinauf. Es wurde Waldmemory gespielt, Mandalas gelegt und vieles mehr.

Rheinauen

Tag drei, es geht zum Wasser. Auf dem Programm stand: „“ir entdecken gemeinsam, was da so alles kreucht und fleucht“. Zuerst aber die Sicherheitsbesprechung: Richtiger Umgang mit den Beprobungsutensilien etc. – das musste sein.

Es schien, als hätten sich alle Tiere des Wassers, auch die kleinsten, in die tiefsten und kühlsten Stellen des Alten Rheins verzogen, um der Hitze des Tages zu entfliehen. Die Netze blieben leer! Gerettet haben es wieder mal die Kinder mit einer tanzenden Muschel, einem Flohkrebs (im Hunde-Schwimmstil) und einer eleganten Kleinlibellen-Larve, die für genauere wissenschaftliche Untersuchen in den Becherlupen landeten. Kurz darauf wurde sie natürlich wieder zurück ins Wasser gesetzt.